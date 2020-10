Hrdy slovensky narod si necha strkat klacek do hlavy...

Tak o tom furt přemyšlam, kam až zme schopni ustupit před aroganci vlady. Jakekoliv vlady. Bo každa vlada je arogantni do te miry, do kere ji to občan povoli.

Jak řikal Čechoslovak Karel Kryl - "politykum se nevěři. politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot!"

Tuž vy tam fčil mate polityka, kery se vratil z brusele a tam mu kdosik nakukal myšlenku, že strči všeckym Slovakum klacek do hlavy a bude tam s nim verglovat. Hmmm...

No dobra, tak asi jim vysvětlil, k čemu to bude dobre. Zatim jedine, co sem viděl, su propagandystycke kecy typu "Slovensko sa nachádza v rozhodujúcich chvíľach. Zrejme jediná zhoda, ktorá v súčasnosti spája spoločnosť je fakt, že proti šíriacej sa pandémii musíme potiahnuť za jeden povraz tým, že sa prídeme ZADARMO otestovať."

No dobre, no. Tak si nechate strčit klacek do hlavy, medyja pak napišu nadšene članky, že na Orave se zučastnilo 91% obyvatel, nadšene obyvatelstvo přivitalo strkani klacku do nosu zdarma a počet nakaženych je tři procenta. Nebo deset. Nebo jedno. A neni to jedno?

Copak ste se všeci zblaznili? Testovani neni ani zdaleka zadarmo! Věci, o kerych se řika, že su zadarmo, su nejdražši. Takže vlada za vaše prachy nakupila kajsik v Tramtaryji klacky s vatou. Ty vam pod dozorem armady strči do hlavy a pak vam cosik řeknou. Pozityvni budu zastřeleni, nebo uvězněni nebo ja nevim co, za dva tydny se to zrobi eště raz a pak vystupi ten vaš Janošik a zvolá:

"Slovensko je čisté! Národ zvíťazil nad koronou a nikdy jinak! Uzavřete hranice a dovnitřku nepustite nikoho, kdo si nenechal strčit klacek do hlavy."

Nemate pocit, že si z vas kdosik robi prdel?

Ladislav Větvička, blogař z Ostravy

video //www.youtube.com/embed/oTKriurg7Co