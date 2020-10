Igor Mažňak probudil Gustava. Probudi aji Jozefa?

Narod, kery se nepouči z hystoryckych udalosti, dostane od boha přiležitost zopakovat si ty udalosti znova a poučit se. Tak jaksi by se dalo divat na udalosti poslednych dni na vychodě Česko-Slovenska.

Igor Mažňak, srandovni opozičnik, ale přišerny šef vlady, probudil ducha stareho, dobreho Gustava, nejslavnějšiho slovenskeho prezidenta republiky česko-slovenske.

Kery z nas by s laskou a slzama v oku nezavzpominal na dobrovolne přispěvky na Fond solidarity, dobrovolnu učast na Prvnim maju, dobrovolne hlasovani ve svobodnych komunystyckych volbach a podobne cypoviny...

Uplynulo přes třicet roku a zda se, že mladi už na dobrovolnost zapomněli. A tak se Igorko vratil z brusele s novyma notičkama, kde mu doporučili, aby Slovakum tyto krasne roky hojnosti připomenul.

I rozkazal všem, od bače v kopcach přes Rusnaka z polonin až po Maďara v Tiszacsernö, aby se dobrovolně dostavili a dobrovolně si nechali strčit klacek do hlavy.

Kdo by se dobrovolně nedostavil, bude muset dobrovolně zustat deset dnu v domacim vězeni, bez naroku na plat, nesmi dobrovolně čerpat dovolenku, nema narok na paragraf, neplacene volno bude vedene jako absence na šichtě, firma takeho dobrovolneho nedostavnika odhlasi z odvodu do zdravotni a socialni pojišťovny a taky antysocialistycky element bude nuceny se přihlasit na uřady a platit si to sam. Až mu skonči desetidenni pobyt v domacim vězeni, všude po něm budu chtět vidět certyfikat, že měl strčeny klacek v hlavě - v bance, v obchodě aji v nočnim klubu. Sice je ten certyfikat nanic, bo testy nesu určene pro zdrave lidi, ale to nikoho nezajima.

Neda se nic robit, moji mili Slovaci, take je poučeni z hystoryje a trest za to, že si volite pitomce. A pokud se nepoučite fčil, přide možna dalši poučeni. Dostanete take žlute našivky, bez kerych nebudete smět chodit ven.

Ale to už s Gustavem nema nic společneho, to je zas jine hystorycke obdobi...

Ladislav Větvička, cyp z Ostravy

PS: Jestli si myslite, že ste v tym sami, tak bohužel ne. U nas zase probudil slovensky premijer česke vlady ducha Reinharda s Leonidem.

