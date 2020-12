Tuž ako, bratia? Už vyšetrili, proč střilaju vaše děcka do hlavy?

To se mi libi, jak maju statni uřednici plnu hubu kecu, jak vyšetři, ošetři, založi komisu, dusledně potrestaju, bla bla bla...

A pak uběhne tyden, dva, měsic... a nic se nerobi.

Přitom by stačilo jednoduche oznameni: "Identyfikovali zme hovado, kere při pokojne demonstraci občanu zaměrně miřilo na hlavy spoluobčanu a krvavě zasahlo děcko do hlavy. Omluvame se. Přislušnikovi byl na rok sniženy plat, plně nahradi bolestne a za trest bude šlapat chodnik na sidlišťu Lunik."

Lid by byl spokojeny a měl by pocit, že jakasik spravedlnost egzystuje.

Ale take oznameni nepřišlo. Lid nema pocit, že spravedlnost egzystuje. Lid neni spokojeny. Dobře mu tak. Ma přesně to, co si zvolil.

Ladik Větvička, Ostrava, Česko-Slovensko

video //www.youtube.com/embed/ENcRWOC28-8

PS: Stanovisko žandárov najdete tady.